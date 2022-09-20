Москва, , 08:46 — REGNUM Город Сватово в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО HIMARS. Об этом сообщает 20 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сватово Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 04:30. По Сватово выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября с применением американской РСЗО M142 HIMARS был обстрелян город Стаханов. В результате разрушены детско-юношеская спортивная школа и два объекта розничной торговли, повреждены дворец культуры, городское управление юстиции и ряд других объектов.

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