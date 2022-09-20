Бийск, Алтайский край, , 08:46 — REGNUM УФСБ России по Алтайскому краю 20 сентября известило о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отнонении бывшего ведущего ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Бийску и Бийскому району».

Колбаса

Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2020 гг. должностное лицо получил частями взятку на общую сумму более 158 тысяч рублей от представителя индивидуального предпринимателя, специализирующегося на производстве колбасных изделий и деликатесов из сырья животного происхождения.

За вознаграждение бывший ветврач без проведения необходимых осмотров, экспертиз и лабораторных исследований допускал сырьё к пищевой переработке, а в последующем произведённые из него изделия — к продаже в торговой сети. Кроме того, между сторонами была получена договорённость об общем покровительстве при осуществлении ветеринарного контроля.

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Алтайскому краю в отношении бывшего ведущего ветеринарного врача возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Подозреваемый дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2022 года прокуратура Алтайского края известила о вступлении в законную силу приговора по нашумевшему уголовному делу о мошенничестве главного врача ООО «КДЦ Добрый доктор» в Барнауле.

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