Киев, 20 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Влияние западных центров силы на Киев истекает из логики самого [идейного течения, возникшего в австрийской Галиции в начале XX века, объявляющего жителей Малороссии и ещё ряда соседних регионов отдельным от русских народом]. Об этом 20 августа в интервью ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Kresy.p Национализм в б. УССР

«Если оценивать глубокие причины нынешнего конфликта, то влияние Лондона (на Киев — ИА REGNUM) не принципиально, как и всего Запада», — заявил эксперт.

Основная причина — внутренняя логика развития, заложенная в идеологии [возникшего в Галиции антирусского идейного течения], во всём политическом проекте, который и формирует запрос на вражду с Россией и поиск западных хозяев, уверен Неменский.

«Ну, а спрос рождает предложение», — заключил политолог.

Напомним, что президент США Джо Байден в интервью каналу CBS заявил, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.