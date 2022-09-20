Дербент, Дагестан, , 08:43 — REGNUM Число пострадавших от угарного газа в одном из кафе дагестанского города Дербент увеличилось до 16 человек. Все они госпитализированы. Большинство из них являются сотрудниками кафе. Об этом сообщил сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам в городскую больницу Дербента доставлены 12 взрослых и четверо несовершеннолетних. Их жизни ничего не угрожает, написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ЧП в кафе Дербента пострадали 13 человек, в том числе четверо подростков. По данным МВД по региону, состояние троих взрослых медики оценили как критическое.

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