Дербент, Дагестан, 20 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Число пострадавших от угарного газа в одном из кафе дагестанского города Дербент увеличилось до 16 человек. Все они госпитализированы. Большинство из них являются сотрудниками кафе. Об этом сообщил сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам в городскую больницу Дербента доставлены 12 взрослых и четверо несовершеннолетних. Их жизни ничего не угрожает, написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ЧП в кафе Дербента пострадали 13 человек, в том числе четверо подростков. По данным МВД по региону, состояние троих взрослых медики оценили как критическое.