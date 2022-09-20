Чебоксары, , 08:42 — REGNUM В 11 районах Чувашии идёт уборка технических культур, площадь которых в 2022 году значительно увеличена. Причиной стал «экспортный потенциал» выращиваемых культур. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.

Данные минсельхоза Чувашии https://cap.ru/

По его словам, в 2022 году под масленичные культуры отдано 36,5 тыс. га, что на 45% выше прошлогоднего периода. В настоящее время в 11 районах республики ведётся уборка технических культур

«Подсолнечник, рапс, горчица, лён, масленичные востребованы на рынке, являются высокодоходными культурами и имеют экспортный потенциал», — сказал Сергей Артамонов, не уточнив, какие именно страны закупают данные виды культур.

Технические культуры убраны с площади 12,3 тыс. га, это 30% от всех площадей при урожайности 11 ц/га (на 19 сентября 2021 года — 7,9 ц/га), собрано 13,5 тыс. тонн.

Министр отметил рост объёма экспорта: в январе–августе 2022 года поставки масленичных культур за рубеж увеличены по сравнению с прошлым годом на 73%. Напомним, что в 2021 году экспортировано 2,8 тыс. тонн масленичных культур.

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Отметим, что на 19 сентября план по сбору зерновых и зернобобовых культур выполнен на 98,5%, намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM , республиканские зерноперерабатывающие предприятия Чувашии закупили почти 75 тыс. зерна нового урожая, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня. Доля закупки у чувашских сельхозтоваропроизводителей составляет 45%.

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