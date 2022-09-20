Москва, , 08:40 — REGNUM В Казахстане задержано как минимум восемь российских грузовиков, которые везут товары от границы с Евросоюза. Об этом 20 сентября сообщает газета »Известия » со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Фура (сс) kalhh

В ассоциации добавили, что у водителей изъяли все документы, поэтому они никуда не могут уехать.

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находятся на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге», — уточнил в беседе с изданием представитель АСМАП.

Причина задержания — новые требования со стороны властей Казахстана, которые стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России.

В Минтрансе России назвали такие требования необоснованными, напомнив, что у российских водителей есть казахстанские разрешения. В своём письме в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана ведомство просит Астану отменить их и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.

В свою очередь с АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной перевозки до решения ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, что благодаря параллельному импорту в Россию было ввезено свыше 1,3 млн тонн товаров, что помогло поддерживать спрос среди потребителей на непродовольственные товары.