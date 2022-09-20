Саратов, , 08:41 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада об обстоятельствах дорожной аварии, произошедшей в Саратове вечером 19 сентября, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По предварительным данным, вечером водитель, управляя общественным автобусом, допустил наезд на столб. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе водитель и 16-летняя пассажирка. Организована процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным ГУ МВД России по Саратовской области, после ДТП с маршрутным такси были госпитализированы 17 человек, включая трёх девушек, ещё одна пострадавшая после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

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