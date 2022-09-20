Пекин, , 08:40 — REGNUM США и Европейский союз высокомерно относятся к России, в то время как её отношения с Китаем строятся на равноправной основе. Об этом 20 сентября заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только посмотрите на то, как они накладывают санкции — их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гао Чжикай подчеркнул, что уважение Китая к России сохранится, невзирая на развитие ситуации в мире и соотношение ВВП двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай заявил, что народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня.