Нью-Йорк, США, , 08:38 — REGNUM Вашингтон приветствует тот факт, что бои на армяно-азербайджанской границе не возобновляются в течение нескольких дней. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трёхсторонняя встреча происходит на полях ежегодной Генеральной ассамблеи ООН. Блинкен отметил, что Мирзоян и Байрамов заверили его в стремлении к миру.

«Противоречия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения. Но есть, как мне кажется, путь к устойчивому миру, который разрешит противоречия путём дипломатии», — сказал госсекретарь.

Блинкен заявил, что США готовы поддерживать усилия Еревана и Баку по мирному урегулированию.

Напомним, Вашингтон в ходе обострения на азербайджано-армянской границе призвал Баку прекратить обстрелы. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе визита в Армению осудила Азербайджан за «атаки».

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