Сеул, 20 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. С 20 сентября по 5 октября представители Южной Кореи и Эквадора проведут седьмые переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что переговоры по заключению соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA) стартовали в 2016 году. В тот же год представители двух стран провели пять раундов переговоров, однако шестой раунд состоялся лишь в июле текущего года.

В ходе переговоров, которые пройдут в онлайн режиме стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся промышленных товаров и услуг, а также способы совместного реагирования на сбои в цепи поставок.