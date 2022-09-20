Уфа, , 08:44 — REGNUM Выставку ретроавтомобилей организовали в Башкирии на площадке первого международного конгресса «Транспорт и строительство» в Уфе. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Выставка ретроавтомобилей Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Он напомнил, что 20 сентября в Уфе открылся международного конгресса «Транспорт и строительство», в рамках которого было организовано множество площадок.

«Много площадок, гости самого высокого уровня, встречи, соглашения — программа очень насыщенная. При этом мы постарались, чтобы и нашим жителям было что посмотреть», — сообщил глава региона.

Он пригласил жителей и гостей города посетить парк «Конгрессный» на ул. Рубежной, 178, где была организована масштабная выставка ретроавтомобилей.

Хабиров добавил, что здесь можно будет посмотреть и специальную технику, которую производят российские и белорусские предприятия, включая квадрокоптеры, квадроциклы и вертолеты. Гостей также ждёт гастрофестиваль и шоу-программа, сообщил он.