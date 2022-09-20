Вашингтон, 20 сентября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп выражал в 2020 году, после того как он был назван проигравшим в выборах за кресло главы Белого дома, обеспокоенность в связи с тем, что к следующей гонке, которая состоится в 2021 году, он будет слишком стар, пишет со ссылкой на новую книгу New York Post.

Sempretops.com Трамп

Об этом пишет бывший официальный представитель Трампа Брайан Моргенштерн в своей книге Vignettes & Vino, которая выйдет 25 октября. В ней он указывает, что 18 декабря 2020 года Трамп поделился с группой историков своими опасениями, что у него может не хватить выносливости, чтобы вернуть себе Белый дом.

Во время этой встречи, которая длилась примерно час, члены Комиссии 1776 года, созданной Трампом для продвижения «патриотического воспитания» и позитивного взгляда на историю США, высказались в поддержку Трампа.

«По словам одного из членов комиссии, возможно, удачным стечением обстоятельств можно считать то, что Трамп в этом соревновании не одержал верх — если бы он победил, он столкнулся бы с трудностями каждого президента на второй срок, включая усталость», — указывается в книге.

«Как отметил другой член комиссии, если президент Трамп выставит свою кандидатуру на следующих выборах, он может победить с большим перевесом и закрепить свое наследие», — подчеркнул автор.

Однако сам Трамп, которому на момент выборов 2024 года будет 28 лет, особой уверенности по этому поводу не испытывал. Согласно описанию, данному в книге, Трамп сослался на свой возраст, а также на то, что у него «не будет уже той энергии, которая у него была, когда он начал свою предвыборную кампанию в 2015 году».