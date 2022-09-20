Пекин, , 08:36 — REGNUM Соединенные Штаты и европейские страны относятся к России высокомерно, что разительно отличается от взаимоотношений Москвы и Пекина, заявил профессор университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только посмотрите на то, как они накладывают санкции. Их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», — сказал он РИА Новости.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, уважение Китая к России останется прежним, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гао Чжикай заявил, что народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня.

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