Пекин, 20 сентября 2022, 08:36 — REGNUM Соединенные Штаты и европейские страны относятся к России высокомерно, что разительно отличается от взаимоотношений Москвы и Пекина, заявил профессор университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и глобализации Гао Чжикай.
Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, уважение Китая к России останется прежним, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гао Чжикай заявил, что народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня.
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