Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:35 — REGNUM Цены на уголь, используемый для выработки электроэнергии, подскочили до рекордных уровней в результате того, что многие европейские страны потеряли доступ к важнейшим для них поставкам природного газа и угля от главного поставщика — России, передает агентство Reuters.

Вагоны с углем

Покупатели в Европе и за ее пределами наперебой предлагают самые высокие цены за уголь даже из самых отдаленных шахт в таких странах, как Танзания и Ботсвана. Возросший спрос на уголь, вызванный попытками европейцев освободиться от зависимости от российских энергоносителей и одновременно удержать цены на электроэнергию, вступает в противоречие с климатическими планами по отказу от самого загрязняющего ископаемого топлива.

«Европейские игроки идут в любое место, где есть уголь, — сказал Ризван Ахмед, управляющий директор угледобывающей компании Bluesky Minings в Дар-эс-Саламе, Танзания. — Они предлагают очень хорошие цены».

По словам президента подразделения морских перевозок компании Cargill Яна Дилемана, в последние месяцы наблюдается заметный рост поставок угля в Европу. С июня по август компания перевезла 9 млн тонн угля по всему миру по сравнению с 7 миллионами годом ранее.

«Европа конкурирует с другими покупателями, и альтернативой является более дорогой газ, — сказал Дилеман. — Европа должна иметь возможность получать уголь, и мы увидим очень мощные потоки в Европу из Колумбии, ЮАР и даже более далеких мест».

Фьючерсные контракты на ближайший месяц на поставку энергетического угля в австралийском порту Ньюкасл на 16 сентября торговались по цене $429 за тонну, что значительно выше $176 за тонну годом ранее.

Мировой импорт морского энергетического угля в июле достиг 97,8 млн тонн, что является рекордным показателем, и увеличился более чем на 9% по сравнению с прошлым годом, показывает анализ, проведенный судовым брокером Braemar. В августе объем снизился до 89 млн тонн, в основном из-за перебоев с экспортом из Австралии.

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