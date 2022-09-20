Владивосток, 20 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с митрополитом Московским и всея Руси, предстоятелем Русской Православной Старообрядческой церкви Корнилием вопрос переселения соотечественников в регион, в том числе из недружественных стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Митрополит Московский и всея Руси Корнилий

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«Наши соотечественники возвращаются на свои территории, туда, где ранее их предки обрабатывали земли, выращивали урожай, одними из первых осваивали Приморский край. Мы создаём для них необходимые условия, предоставляем новые земли. Переселенцы из дальних стран прибывают в Красноармейский район, Пожарский муниципальный округ, возделывают залежные земли, возрождают сельское хозяйство. Это та культура и религия, которые издревле были в России», — сказал Кожемяко.

Митрополит Корнилий поблагодарил Олега Кожемяко за содействие и помощь в переселении старообрядцев, которое вновь продолжается после пандемии коронавируса.

«В ближайшее время из США возвращается 55 человек. Уже прорабатывается вопрос с их визовым обслуживанием. Старообрядцы сохраняют все духовные традиции, где бы они ни были. Это действительно трудолюбивые люди, которые хотят честно, добросовестно работать на родной земле. Поэтому еще больше наших соотечественников будет возвращаться из Латинской Америки, других стран. Сейчас важно, чтобы наше Отечество процветало, мы были сильные, необходимо отстаивать наше духовное единение в нынешних непростых условиях», — пояснил Митрополит.

Всего в Приморье проживает 46 семей — около 200 соотечественников-старообрядцев. С ними заключены соглашения о комплексном участии в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020–2027 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Эржей в Каа-Хемском районе Тувы, где проживают старообрядцы, впервые появится детский сад.