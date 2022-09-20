Москва, 20 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Хранение сбережений в долларах, евро и других валютах недружественных стран может привести к убыткам, считает экономист, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

ИА REGNUM Доллар и евро

В беседе с агентством «Прайм» он заявил об опасности хранения сбережений в валютах недружественных стран, поскольку это становится всё более убыточным для граждан России.

Сыроваткин отметил, что наличная валюта недружественных стран является ненадёжной и не приносящей дохода. За хранение долларов и евро на счетах нужно платить, также такие счета могут быть заморожены по причине санкций.