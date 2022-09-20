Пекин, 20 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Народ Китая благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Пекина по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.

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«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», — цитирует его РИА Новости.

Профессор также добавил, что российский лидер демонстрирует такую позицию в момент, когда Соединенные Штаты продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», это еще больше стимулирует жителей КНР поддерживать хорошие российско-китайские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил, что Москва осуждает провокации Соединённых Штатов в Тайваньском проливе.

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