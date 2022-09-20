Киев, , 19:57 — REGNUM Британия пытается влиять на Киев в тех сферах, где влияние США ослабло. Об этом в интервью 20 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Современный Лондон пытается играть ведущую роль в тех сферах, в которых присутствие Вашингтона ослабло», — заявил эксперт.

В условиях начала российской СВО на территории б. УССР это было очень заметно, уверен Неменский.

«Лондон пытается играть в большую региональную игру, тесно работая также с Варшавой, а теперь и примеряясь ко всему т. н. «Триморью» — проекту, который делался именно под интересы США» — заключил политолог.

Напомним, что Британия в лице своих элит активно поддержала киевский режим, она поставляет ему вооружения и проводит обучение ВСУ на своей территории.