Чебоксары, 20 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Чувашии спасатели распространили очередное предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Чебоксары. Камышовые заросли у здания Дома правительства Чувашии

По данным ведомства, с 20 по 26 сентября 2022 года местами по республике ожидается оранжевый уровень опасности из-за чрезвычайной пожароопасности (пятый, высший класс). Оранжевая шкала означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий.

Спасатели призывают жителей быть осторожными при обращении с огнём, напоминая, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению очагов лесных пожаров и термических аномалий.

Отметим, что 19 сентября Чувашию накрыл ураганный ветер с ливнями и грозами. По предварительным данным, локальные отключения электричества произошли в шести населённых пунктах, зарегистрированы падения деревьев и повреждение крыш зданий.

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Как сообщало ИА REGNUM , вечером 19 сентября шквалистым ветром снесло часть кровли колледжа имени Н. В. Никольского, где начаты аварийно-восстановительные работы.