Молдавия, 20 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии разрешение поднять тариф на газ на 31,5%. Об этом сообщил руководитель предприятия Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Задолженность за газ

Он отметил, что требуется повысить сборы с абонентов до 26 675 леев за 1 тыс. кубометров или 29,88 с учётом НДС (около 92 рублей за кубометр). Чебан напомнил, что это нужно и в связи с ростом закупочной цены, и в связи несоответствием тарифа реальным ценам.

«Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе в Молдавии подняли тариф на газ на 24%. Он достиг 22,99 лея (более 70 рублей).