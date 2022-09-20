Магас, 20 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Школы Ингушетии, в которых еще недавно решали пробелму с трехсменным обучением, готовятся перейти на односменный график работы. Это станет возможным уже к 2025 году. Власти региона планируют за три года перевести на односменное обучение до 90% школ. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

vettie vette В школе

«Интенсивность строительства новых школ позволяет нам ожидать решения проблемы с двухсменным обучением на 90% в ближайшие три года, то есть уже к 2025 году», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Калиматов, в настоящее время в Ингушетии 62 школы региона занимаются в две смены. Для полного перехода на односменку необходимо создать еще 26 тыс. ученических мест.

Из них 13 тыс. мест будут созданы уже в 2022 году — планируется ввести в эксплуатацию 19 школ в рамках национального проекта «Образование». В 2023 году будут построены еще шесть на 2890 мест, в в 2024 году — четыре школы на 2010 мест.