Джакарта, 20 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На фабрике по производству пластмасс, расположенной в Бантене, произошел пожар, сообщает CNN Indonesia.

Cameron Strandberg Пожар

Шесть единиц пожарных машин и 40 пожарных были направлены на место происшествия, чтобы потушить огонь. Пожар предположительно был вызван ударом молнии.

На месте происшествия стоит большое пламя. Кроме того, высоко поднимался черный дым.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк прогнозирует, что в следующем году многие страны окажутся на грани экономического спада, однако Индонезии это не грозит.

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