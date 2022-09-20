Сеул, 20 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $88,27 млрд, что на $2,11 млрд меньше по сравнению с июлем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Объём депозитов в долларах США сократился на $1,57 млрд, до $74,9 млрд, в евро — на $460 млн, до $4,74 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц упал на $1,49 млрд, до $74,41 млрд, а физических лиц— на $620 млн, до $13,86 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.