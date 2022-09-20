Москва, 20 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции по защите Донбасса снайперы ВС России и союзных сил Донецкой и Луганской Народных Республик ликвидировали из винтовок SVLK-14S «Сумрак», которые позволяют высокоточно поражать цели на дальностях свыше 3000 метров, несколько десятков высокоприоритетных целей на территории б. УССР. Об этом 20 сентября сообщили представители компании Lobaev Arms.

Скриншот страницы Lobaevarms.ru Винтовка СВЛК-14С «Сумрак»

«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — уточнил в беседе с РИА Новости представитель компании.

Отмечается, что военные используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. Так, применяются TSVL-8 M1 «Сталинград» или DXL-5 «Опустошитель». В компании пояснили, что тактика применения винтовок в паре основана на передовом зарубежном опыте, переосмысленном с учётом характера и специфики спецоперации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на территории б. УССР союзные силы также применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» натовского калибра 12,7 на 99 мм. Как заявил представитель предприятия-производителя Lobaev Arms, оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной.

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