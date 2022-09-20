Москва, 20 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Референдум закроет вопросы, всем станет понятно, что ЛНР и ДНР — территории России, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Самое главное, что после нашего отступления от Харьковской области у людей закрались сомнения: «А не бросят ли нас?» Референдум закроет вопросы для всех, будет предельно понятно, что это территория России», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Даже если что-то случится неприятное, мы нашу территорию в любом варианте не просто отобьем, а разгромим и победим там врага», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником обращения общественных палат двух республик по поводу голосования о вхождении в состав Российской Федерации. Предложено синхронизировать действия ЛНР и ДНР по вопросу голосования.