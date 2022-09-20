Алчевск, ЛНР, 20 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. С 19 сентября 2022 года на фоне обращений о незамедлительном проведении референдума о вхождении Донбасса в состав России, киевские террористы немедленно усилили обстрел мирных жителей освобожденных территорий. Всю минувшую ночь ВСУ наносили массированные атаки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

По словам посла ЛНР Родиона Мирошника, ночью обстрелам из американской РСЗО HIMARS подверглись Алчевск и Сватово — по городам было выпущено четыре и три ракеты, соответственно.

Кроме того, 20 сентября с 6:00 местного времени киевские боевики начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области, где атаки предотвратила российская система ПВО — сообщалось минимум о трех взрывах.

Помимо этого, ночью с двух сторон атаковали Красный Лиман, который героически защищают солдаты из армий Донбасса, регулярных войск РФ и казаки-добровольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 сентября, глава ДНР Денис Пушилин предложил руководителю ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия администраций и парламентов двух республик в деле подготовки референдумов о воссоединении с Россией.

О том, что референдум о воссоединении Луганской Народной Республики (ЛНР) с Россией может состояться уже в ближайшие выходные — 24–25 сентября 2022 года, известил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Воссоединение с Россией — то, чего Донбасс добивался все эти 8 лет. Ещё в мае 2014 года жители ЛНР и ДНР высказались за независимость от б. УССР. Теперь у ДНР и ЛНР новый статус — это официально признанные Россией государства-союзники.

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