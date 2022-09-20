Владивосток, 20 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных ливней и подсчитывается ущерб населению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

53.mchs.gov.ru После ливня

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На 20 сентября остаются отрезанными четыре села: Дерсу и Дальний Кут Красноармейского района, Мартынова Поляна и Поляны Дальнереченского района, к трем затруднен проезд — Березовка, Пшеницино, Цветковка Чугуевского округа, в 11 селах Лазовского, Ольгинского и Чугуевского округов нарушена связь. Электро- и водоснабжение есть везде.

В восстановительных работах задействовано более 750 человек и 300 единиц техники, включая авиацию. В пострадавшие районы продолжается доставка вещей первой необходимости. Только продуктов завезено 12 тонн.

Параллельно продолжается подсчет урона, работают оценочные комиссии. Уже подано 17 250 заявлений от приморцев на возмещение ущерба.

«По-прежнему остается задача сделать до холодов проезды, причем чтобы по ним могли ездить и легковые машины. Для этого у дорожников должны быть все ресурсы, необходимые средства. Поэтому все расчеты необходимо производить быстро и без задержек», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

При этом он добавил, что восстановление дорог и мостов продолжится и с наступлением морозов, так же, как и расчистка русел рек. Главам муниципалитетов сейчас необходимо определиться с объемами работ, найти подрядчиков, чтобы к зиме, когда уровень воды в водоемах падает, их начать.

Как сообщало ИА REGNUM, при чрезвычайных ситуациях на территории края погибли пять человек, из 34-х муниципалитетов пострадало 17. Нарушено дорожное сообщение с 45-ю населенными пунктами, электроснабжение пострадало в 44-х.

В Приморье 15 сентября введён режим ЧС федерального уровня. Общий ущерб — 4 млрд рублей.