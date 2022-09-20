Кемерово, 20 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности мэра Кемерова с 23 сентября будет Дмитрий Анисимов. Об этом сообщили в администрации города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы Кемерова

«Такое решение принято на заседании городского Совета народных депутатов 20 сентября», — уточнили в мэрии.

По официальным данным Дмитрий Анисимов уроженец Кемерова. Он окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в строительстве, в том числе — руководителем муниципального предприятия «ГорУКС». С 2016 года назначен начальником управления городского развития, а в мае 2018 года — первым заместителем мэра Кемерова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 20 сентября депутаты горсовета Кемерова приняли отставку мэра Ильи Середюка. 19 сентября глава Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил, что Илья Середюк займёт должность председателя регионального правительства.

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