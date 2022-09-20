Астана, 20 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Из-за новых требований казахских властей российские грузовые автомобили в Казахстане начали задерживать. Об этом 20 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

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Уточняется, что задерживаются грузовики компаний из России, везущие товары от границы с Европейским союзом, на которой прицеп с грузовика компании из ЕС перецепляется на машину российской фирмы.

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находятся на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — заявил представитель АСМАП.

Также указывается, что, как следует из письма Минтранса РФ в мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана от 12 сентября, которое приводит издание, на данный момент трудности наблюдаются у трёх компаний: АвтоТранзит» и «СВ-Транс» из Смоленска и логистического оператора «Траско».

При этом в нём уточняется, что, по информации ассоциации, казахская сторона намерена наложить на указанных автоперевозчиков штрафы в размере около €3 тыс. на каждый случай задержания (около 180 тыс. рублей).

Кроме того, уточняется, что в Казахстане стали требовать от автоперевозчиков из России разрешительные документы на грузы от компании из ЕС, однако, как уточняет АСМАП, такие документы, как правило, не передаются и такое требование является противоречащим положениям соглашений о международном автомобильном сообщении.

В то же время, как указывает в своём письме Минтранс РФ, у российских компаний имеются разрешения Казахстана, в связи с чем в российском ведомстве считают такие требования казахской стороны необоснованными и потому просят отменить их и освободить задержанные грузовики без штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Казахстана запустят дополнительные авиарейсы.