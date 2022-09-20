Берлин, , 08:20 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

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«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — цитирует его Bloomberg.

Он добавил, что речь идет также о возможности заключения контрактов со странами Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия и ФРГ вряд ли вернутся к прежнему сотрудничеству в энергетических проектах в ближайшие годы, при этом в этом нет вины российской стороны.

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