Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что для Ирана не предвидится лучшего предложения по возобновлению ядерного соглашения с мировыми державами, и Тегеран должен решить этот вопрос сейчас, а координатор ЕС по переговорам Жозеп Боррель не видит больших шансов на прогресс, передает агентство Reuters.

Neftegaz.ru Бушерская АЭС, Иран

Многомесячные непрямые переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за нескольких вопросов, включая требование Тегерана к МАГАТЭ завершить до возобновления сделки расследование об обнаружении следов урана на трех незадекларированных объектах и гарантии США, что они снова не выйдут из соглашения, если оно будет заключено.

«Лучшего предложения на столе не будет, и Иран должен принять правильные решения», — заявила журналистам Колонна в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и добавила, что никаких инициатив по разблокированию ситуации не предпринимается.

Ей вторит заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и координатора переговоров Жозепа Борреля, который сказал журналистам в Нью-Йорке, что не видит перспектив достижения какого-либо прогресса в ходе встречи мировых лидеров на этой неделе.

«На столе лежит предложение координатора [ЕС], и оно останется на столе. Я не вижу лучшего решения», — сказал он.

Западные дипломаты заявили, что в настоящее время не ведутся активные переговоры, и маловероятно, что прорыв может произойти до промежуточных выборов в США в ноябре. Они обвинили Иран в неуспехе переговоров, что Тегеран отрицает.