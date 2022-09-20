Донецк, 20 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Донецке мирный житель получил ранение, наступив на мину. Об этом 20 сентября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

По информации штаба, за минувшие сутки один житель Донецка получил ранение, наступив на сброшенную киевскими боевиками мину ПФМ-1 «Лепесток».

В штабе напомнили, что данные мины являются запрещёнными.