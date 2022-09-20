Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В Чувашии подсчитали бюджетные расходы на обеспечение бесплатным питанием в образовательных учреждениях детей добровольцев, которые вошли в батальон связи «Атăл» («Волга). В 2022 году расходы оцениваются в 1,1 млн рублей, в 2023 году — 2,4 млн рублей. Для этого предстоит принять проект решения о расширении перечня льготной категории школьников, которые имеют право на бесплатное питание. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Обед Игорь Кожевников © ИА REGNUM

Законопроект внесён главой республики Олегом Николаевым. Проект решения предусматривает расширение статьи 14 закона об образовании в Чувашии: чиновники предлагают предоставить бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях детям добровольцев батальона связи «Атăл», а также погибших (умерших) военнослужащих лиц во время специальной военной операции на территории Донбасса и б. УССР.

В пояснительной записке за подписью главы минобразования Дмитрия Захарова уточняется, что дополнительные средства выделят из республиканского бюджета. По расчётам ведомства, в 2022 году на данные цели потребуется 1 138 200 рублей, в 2023 году и последующие периоды — 2 406 800 рублей.

В министерстве образования сообщают, что в настоящее время к указанной категории получателей бесплатного двухразового питания относятся 79 школьников, в том числе 64 — дети добровольцев батальона «Атӑл», остальные 15 школьников — это дети военнослужащих из Чувашии, погибших с 24 февраля 2022 года во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и б. УССР.

Напомним, что 12 сентября в Чебоксарах внесли изменения в муниципальное положение об обеспечении бесплатным питанием в школах. В этот перечень добавлены дети участников батальона связи «Атăл», а также дети военнослужащих, погибших во время спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии для участия в спецоперации сформирован добровольческий батальон связи «Атăл». Добровольцы получают из республиканского бюджета 300 тыс. в виде единовременной денежной выплаты. Их детям школьного возраста ежемесячно будут выплачивать по 2 тыс. рублей стипендии.

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