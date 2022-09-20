Уфа, , 08:20 — REGNUM Музейный комплекс «Шульган-Таш» и другие локации сформируют этнотуристический облик Башкирии. Об этом 20 сентября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Рабига Ярмиева и Аниса Туманшина в башкирских национальных костюмах. Село Саитбаба, Башкирия Елена Хованская © ИА REGNUM

Он сообщил, что увеличению потока туристов в регион способствует как строительство инфраструктуры (возведение дорог, строительство глэмпингов, объектов придорожного сервиса), так и продвижение знаковых мест притяжения туристов.

При этом ключевыми проектами в этой области являются Уфимская крепость и городище Уфа II, музейный комплекс «Шульган-Таш», арт-центр «Воскресенский завод», Евразийский музей кочевых цивилизаций у мавзолея Тура-хана.

«Эти объекты сформируют этнотуристический облик республики. Знаковые локации будут презентовать этапы нашей истории — появление стоянок первобытных людей, формирование кочевых традиций, проникновение и распространение ислама, создание промышленности, городов, торгово-ремесленных центров», — сообщил Назаров.

Он отметил, что туристы смогут проследить путь становления Башкирии как культурного, промышленного, религиозного центра Евразии.

Назаров добавил, что в сфере этнотуризма Башкирия может занять ведущие позиции.

«Знакомство с традиционным бытом и разными эпохами — еще и прекрасный компонент туров digital detox, нового направления, обозначенного нами в стратегии развития туризма до 2035 года. Люди на время погружаются в атмосферу прошлого, отдыхая от гаджетов, телефонных разговоров и информационного шума», — сообщил он.

Чиновник отметил, что этнотуризм стимулирует появление рабочих мест в селах, рост предпринимательства и спрос на местную агропродукцию.

Он сообщил, что правительство региона рассчитывает на мультипликативный экономический эффект: увеличиваются доходы жителей, расширяется производство, поселение получает импульс для развития.

Назаров отметил, что в ближайшие годы внутренний туризм в России будет активно развиваться.

«И здесь нам есть чем привлечь гостей в Башкирию», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по итогам семи месяцев 2022 года туристический поток в Башкирию составил 1,1 млн турпоездок, что на 2,5% больше среднего показателя по регионам России.