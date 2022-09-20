Якутск, 20 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии проанализировала подготовку к отопительному сезону в Якутии и его осуществление. Выяснилось, что в 2021–2022 годах были допущены 564 сбоя в работе систем, обеспечивающих якутян отоплением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Подчёркивается, что количество нарушений и неполадок на объектах тепло- и энергообеспечения Якутии возросло. В том числе в Нюрбинском районе было превышено на 26 часов допустимое время отключения электроснабжения. Организация, оказывающая эти услуги, оштрафована на 100 тыс. рублей.

«Определены конкретные мероприятия, требующие принятия совместных неотложных мер, поручено прокурорам обеспечить надлежащую организацию работы в рассматриваемом направлении», — отметили в прокуратуре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, отключения электроэнергии после сильного ветра в Якутске стали поводом для проведения прокурорской проверки. Действиям тех, кто ответственен за организацию электроснабжения города, намерены дать оценку.