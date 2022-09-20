Москва, , 08:15 — REGNUM Рубль продолжает показывать устойчивость к негативу торгуясь к доллару в ценовом диапазоне 59,00–60,50 рубля, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С одной стороны рубль получает поддержку от налогового периода, с другой находилась под давлением из-за падения нефтяных котировок.

По итогам дня 19 сентября рубль показал разнонаправленную динамику против иностранных валют.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 60,16 руб., фунт/рубль — на 2,13%, до 68,70 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,59%, до 60,16 руб., юань/рубль — на 0,15%, до 8,55 руб.

Сегодня, 20 сентября, баррель нефти марки Brent торгуется на уровне $92,13. На утренней сессии за доллар дают 60,19 руб. На уровне 60 руб. сформировался баланс спроса и предложения.

Скорее всего, динамика пары доллар/рубль сохранится в текущем диапазоне, пока не появятся сильные драйверы для выхода цены из коридора.

Поскольку рубль получает поддержку от налогового периода, то будет предпринимать попытки вернуться к уровню 59 руб. В центре внимания участников рынка заседание ФРС США, которое начинается 20 сентября.

Резкие колебания на Форекс и нефтяном рынке вызовут движения на Мосбирже. Активизация драйверов ослабления рубля может произойти в любой момент.

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