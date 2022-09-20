Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Финансовая помощь, которую США оказывают Грузии идёт не на укрепление, а на расшатывание демократического строя в республике. Об этом говорится совместном письме покинувших правящую партию «Грузинская мечта» депутатов парламента Грузии, обнародованном 19 сентября на сайте парламенте.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По большей части она (помощь, прим. ИА REGNUM) используется для преследования американских интересов в Грузии», — заявили политики.

По их мнению, в посольстве США в Тбилиси не могут простить грузинским властям, что те не согласились на разрушение республики. Депутаты также считают, что в случае значительной пользы финансовой помощи Грузии в США, критикуя Тбилиси, угрожали бы её приостановить, но этого не происходит.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, вышли из «Мечты», заявив, что им не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона и Дегнан в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ. Дегнан отрицает обвинения и заявляет, что США годами перечисляют большие суммы денег в «помощь» Грузии.

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