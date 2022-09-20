Тбилиси, 20 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Финансовая помощь, которую США оказывают Грузии идёт не на укрепление, а на расшатывание демократического строя в республике. Об этом говорится совместном письме покинувших правящую партию «Грузинская мечта» депутатов парламента Грузии, обнародованном 19 сентября на сайте парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«По большей части она (помощь, прим. ИА REGNUM) используется для преследования американских интересов в Грузии», — заявили политики.

По их мнению, в посольстве США в Тбилиси не могут простить грузинским властям, что те не согласились на разрушение республики. Депутаты также считают, что в случае значительной пользы финансовой помощи Грузии в США, критикуя Тбилиси, угрожали бы её приостановить, но этого не происходит.

Напомним, депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, вышли из «Мечты», заявив, что им не позволяют обнародовать важную информацию. После этого они выступили с рядом обвинений в адрес Вашингтона и Дегнан в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ. Дегнан отрицает обвинения и заявляет, что США годами перечисляют большие суммы денег в «помощь» Грузии.