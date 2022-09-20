Нижний Тагил, Свердловская область, 20 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области женщине потребуется ещё несколько операций из-за халатности врачей, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Вечной 2022 года свердловчанка попала в аварию. Встречный автомобиль сбил лося и врезался в её автомобиль. С многочисленным травмами женщину доставили в больницу. Там провели несколько операций, однако кости после них срослись неправильно. На челюсть пострадавшей и вовсе не делали операцию, из-за чего та срослась прямо с травмами.

Семья женщины намерена судиться с больницей. Сейчас свердловчанка находится в госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге. В результате халатности врачей ей потребуется еще несколько операций и длительное восстановление.