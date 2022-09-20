Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Шон Лейден, ранее занимавший должность главного операционного директора Sony Interactive Entertainment, присоединился к китайской компании Tencent Games в качестве стратегического советника. Об этом 20 сентября сообщает портал Gematsu.

Офис Tencent в Шэньчжэни Chris Yunker

«В этой новой роли я надеюсь консультировать, помогать и поддерживать команду Tencent», — написал Лейден на своей странице в соцсети. Он добавил, что будет делать это по мере того, как компания будет расширять своё присутствие в отрасли, которой он «посвятил большую часть своей карьеры». В посте Лейден также отметил, что сейчас индустрия видеоигр и интерактивных развлечений переживает «решающий момент» и перед разработчиками лежит много путей, но лишь некоторые из них действительно стоят внимания.

Напомним, Шон Лейден занимал пост главы SIE Worldwide Studios с 2014 по 2019 годы. Компания объявила о его уходе 30 сентября 2019-го. В сентябре 2021-го Лейден сообщил, что решил уйти из-за накопившейся усталости, а также потому, что запуск PlayStation 5 показался ему хорошим моментом для принятия подобного решения.

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