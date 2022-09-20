Москва, 20 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Европейском союзе могут ввести санкции против российской платёжной системы «Мир», если Москва не остановит спецоперацию по защите Донбасса. Об этом сообщил представитель Евросоюза Петер Стано.

Sdelanounas.ru «МИР»

Его комментарий приводит газета «Известия».

«Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны», — сказал Стано, отвечая на вопрос о платёжной системе «Мир».

При этом он уточнил, что подобные дискуссии проходят, но пока носят конфиденциальный характер.