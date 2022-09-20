Киев, 20 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Положение Киева сейчас — это тотальное подчинение Западу. Об этом в интервью 20 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Б. УССР и США

«Нынешнее положение б. УССР — это в первую очередь история о тотальном подчинении западным центрам силы», — заявил эксперт.

«Проблема состоит в том, что единого «хозяина» у так и не появилось. В результате у Киева есть что-то вроде ситуационной субъектности — он может лавировать между Лондоном и Вашингтоном, где-то между Берлином и Парижем, если у тех наблюдается расхождение в интересах», — отметил политолог.

«Когда за управление марионеткой борются сразу несколько кукольников, у Киева появляется своя политика» — заключил Неменский.

Напомним, что б. УССР приняла ряд законов, фактически ограничивающих суверенитет страны.