Харьков, Бывш. УССР, 20 сентября 2022, 08:10 — REGNUM В Купянске Харьковской области киевские каратели ищут жителей, сотрудничавших с Россией, сообщили 20 сентября в пресс-службе администрации региона.
Отмечается, что после прихода в Купянск боевиков ВСУ беженцы стали рассказывать о происходящих в городе страшных вещах. Так, киевские каратели находят сотрудничавших с РФ граждан и увозят в неизвестном направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, Купянск в конце февраля в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от армии киевского режима. Бандеровцы 10 сентября в ходе контрнаступления захватили западную часть города.
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