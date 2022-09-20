Харьков, Украина, 20 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Купянске Харьковской области киевские каратели ищут жителей, сотрудничавших с Россией, сообщили 20 сентября в пресс-службе администрации региона.

U.S.Army ВСУ

Отмечается, что после прихода в Купянск боевиков ВСУ беженцы стали рассказывать о происходящих в городе страшных вещах. Так, киевские каратели находят сотрудничавших с РФ граждан и увозят в неизвестном направлении.

«ВСУ активно ведут работу по вычислению «коллаборантов». Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Купянск в конце февраля в ходе спецоперации ВС РФ был освобождён от боевиков киевского режима. Бандеровцы 10 сентября в ходе контрнаступления захватили западную часть города.

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