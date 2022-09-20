Берлин, , 08:10 — REGNUM Неисправность внутреннего клапана на атомной электростанции Isar II в Баварии вынуждает компанию-оператора Preussen-Elektra остановить работу объекта приблизительно на неделю для устранения опасной проблемы, сообщило агентство dpa со ссылкой на Федеральное министерство окружающей среды Германии (BMUV).

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания предупредила ведомство о дефекте несколько дней назад. Вместе с тем в BMUV отметили, что безопасность на АЭС не нарушена. Министерство должно будет изучить вопрос о дальнейшей эксплуатации станции в качестве резерва для производства энергии до середины апреля 2023 года.

В BMUV также отметили, что ремонт может не потребоваться, если АЭС прекратит работу после 31 декабря 2022 года в рамках стратегии о постепенном отказе от атомной энергии, действующей с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин продлит до апреля 2023 года срок эксплуатации двух еще работающих в Германии атомных электростанций. Речь идет об АЭС Neckarwestheim и Isar II. По его словам, это должно помочь стране не допустить перебоев с электроэнергией в зимние месяцы.

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