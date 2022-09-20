Берлин, 20 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Неисправность внутреннего клапана на атомной электростанции Isar II в Баварии вынуждает компанию-оператора Preussen-Elektra остановить работу объекта приблизительно на неделю для устранения опасной проблемы, сообщило агентство dpa со ссылкой на Федеральное министерство окружающей среды Германии (BMUV).

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Компания предупредила ведомство о дефекте несколько дней назад. Вместе с тем в BMUV отметили, что безопасность на АЭС не нарушена. Министерство должно будет изучить вопрос о дальнейшей эксплуатации станции в качестве резерва для производства энергии до середины апреля 2023 года.

В BMUV также отметили, что ремонт может не потребоваться, если АЭС прекратит работу после 31 декабря 2022 года в рамках стратегии о постепенном отказе от атомной энергии, действующей с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин продлит до апреля 2023 года срок эксплуатации двух еще работающих в Германии атомных электростанций. Речь идет об АЭС Neckarwestheim и Isar II. По его словам, это должно помочь стране не допустить перебоев с электроэнергией в зимние месяцы.