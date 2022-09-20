Москва, , 08:08 — REGNUM Находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков киевские боевики расстреливали своих сослуживцев. Об этом рассказал бывший военный ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что «обдолбятся» или «оббухаются», и начинается, для забавы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гнатенко указал, что отношение командования к своим подчинённым был, по его словам, «скотским» и простых военнослужащих в вооружённых бандеровских формированиях не считали за людей.

«Там свои валили… не доходя до фронта», — пояснил экс-офицер ВСУ, который, не желая исполнять преступные приказы и воевать с братским народом, покинул территорию б. УССР и приехал в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области неизвестные взломали сайты информагентств. Накануне хакерской атаке подвергся портал Amur.info.