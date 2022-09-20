Москва, 20 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков киевские боевики расстреливали своих сослуживцев. Об этом рассказал бывший военный ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что «обдолбятся» или «оббухаются», и начинается, для забавы», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гнатенко указал, что отношение командования к своим подчинённым было, по его словам, «скотским» и простых военнослужащих в вооружённых бандеровских формированиях не считали за людей.

«Там свои валили… не доходя до фронта», — пояснил экс-офицер ВСУ, который, не желая исполнять преступные приказы и воевать с братским народом, покинул территорию б. УССР и приехал в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Амурской области неизвестные взломали сайты информагентств. Накануне хакерской атаке подвергся портал Amur.info.