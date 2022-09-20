Красногорск, 20 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области удовлетворил иск о банкротстве жилищно-строительного кооператива «Сосновый», который работал в своей отрасли 18 лет. В отношении юрлица введено конкурсное производство, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судья признал обоснованным иск ЖСК о своём банкротстве, при котором будут применены правила параграфа 7 главы IX закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Конкурсное производство продлится один год — до 15 сентября 2023 года. Конкурсным управляющим назначен Сергей Гусев из Орла.

Напомним, дело было инициировано в июле 2022 года. Третьими лицами в споре участвовали управление стройнадзора области, налоговая инспекция, фонд развития территорий и министерство жилищной политики Подмосковья.